Teatro Augusteo di Napoli, Massimo Ranieri in scena con “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”

0 minuto di lettura

Condividi

Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo …e continuano a volare”, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata.

Nello spettacolo, organizzato dal producer Marco De Antoniis, ascolteremo bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri.

In scaletta tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato.

In scena anche una band formata da Claudio Storniolo (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre classiche ed elettriche), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (Sax e voce), Max Filosi (Sax e flauto).

Prezzi a partire da Euro 45. Biglietti al botteghino e presso le rivendite. Online su Ticketone e Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7623

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.