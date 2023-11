Teatro/auditorium Saviano: Ai nastri di partenza la rassegna teatrale categoria “Professionisti”

Condividi

Si è svolta in grande stile ma con estrema semplicità, la presentazione della stagione teatrale 2023/24 al teatro/auditorium di Saviano, alla presenza delle autorità comunali della città del carnevale e con l’intervento di diversi artisti del ramo “professionisti” e rappresentanti delle compagnie “Amatoriali” che parteciperanno ad una competizione parallela a quella dei professionisti. Un abbinamento che il direttore artistico Nunzio Della Marca ha inteso mettere in atto nel segno della continuità ma anche dell’innovazione.

Momento topico dell’evento quello del virtuale “passaggio di consegne” dall’ormai ex patron Giovanni Palladoro al Della Marca, quando l’emozione e la soddisfazione per un ventennio di spettacoli di un certo livello, sono riapparsi nelle menti dei protagonisti in un vortice dei più svariati sentimenti.

A scandire i tempi dell’incontro, Nicola Le Donne, direttore artistico dei teatri di Avella e Palma Campania, strutture “resuscitate” dalla sua innegabile perizia artistica ed organizzativa.

Ed è così che va ad alzarsi il sipario già domenica prossima (19.11.2023) con lo spettacolo “Signori favorite i biglietti” di Fabio Brescia, intrattenitore radiofonico e televisivo; attore di teatro, cinema, tv; scrittore; cabarettista, radio and television entertainment; acting in theaters, movies and tv series; writer; cabaret.

Seguiranno gli altri spettacoli previsti in cartellone, ovvero: “Da ponente a levante” di Gianni Parisi (03.12.2023); “Permettete Signorina” di Diego Sanchez (14.01.2024); “Lo sconcertato” di Rosario Verde (25.02.2024); “So paccheri e sorrisi” di Oscar Di Maio (10.03.2024); “Gli amici a questo servono” di Rosario Minervini, Ciro Esposito, Salvatore Catanese (14.04.2024); “Back to the Theater” di Nunzio e Antonio (05.05.2024). Performance finale di Simone Schettino (12.05.2024).

Un cast di assoluto valore artistico che il direttore artistico Nunzio della Marca ha messo in piedi non tralasciando alcun dettaglio per assicurare una stagione teatrale spettacolare, consentendo agli spettatori che interverranno, innanzitutto, di non dover spostarsi in modo considerevole per raggiungere i capoluoghi della nostra regione dove sono ubicati i principali teatri.

Anche i prezzi degli ingressi sono ridotti al minimo consentito. Un abbonamento a sette spettacoli è offerto a partire da 80 euro. Per il resto i biglietti saranno disponibili al botteghino di via Falcone e Borsellino di Saviano. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 con lo slogan “Regalati un anno di divertimento. (Mauro Romano).