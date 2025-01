Teatro Acacia – Lino D’Angiò, Amedeo Colella, Alan De Luca presentano “Lezioni di Napoletanità Perché i napoletani hanno una marcia in più… ‘na pezza a culore!”

1 minuto di lettura

Torna in scena “Lezioni di Napoletanità”, lo spettacolo comico di Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò. Dal 24 gennaio al 2 febbraio 2025 il Teatro Acacia (via Raffaele Tarantino, 10 – Napoli) ospita 6 repliche della nuova versione dello spettacolo prodotto da MusicaèManagement di Giovanni Oliviero. Una sorta di congresso internazionale di cultura napoletana, di napoletanità, ovvero il modo di essere, di pensare e di comportarsi del popolo partenopeo.

I napoletani hanno una marcia in più …‘na pezza a culore! Lo sanno bene i tre protagonisti di questo divertente congresso: Alan De Luca e Lino D’Angiò, ideatori del programma cult Telegaribaldi, incontrano il noto scrittore Amedeo Colella sul palco del Teatro Acacia trasformato per l’occasione in Università degli studi di Napoli Gennarino II.

I tre congressisti, in abito da docenti universitari, daranno vita a una lectio magistralis senza precedenti. Tra i racconti (paraustielli) e aneddoti sulla storia napoletana, raccontati in maniera accattivante e divertente da Amedeo Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni ed i monologhi di Alan De Luca e Lino D’Angiò che lo affiancano in questa divertente e curiosa lezione. Il risultato è uno spettacolo esilarante, con un ritmo senza sosta, che conduce gli spettatori in un viaggio tra storia e comicità della città partenopea e dei suoi abitanti. Mostrando il modus vivendi e il modus operandi di un gruppo di cittadini del mondo che hanno avuto la fortuna di essere nati all’ombra del Vesuvio, anzi al sole del Vesuvio.

Dopo il debutto della scorsa stagione al teatro Augusteo di Napoli e le repliche di quest’anno al Teatro Acacia la tournée di “Lezioni di Napoletanità” proseguirà al Teatro Ricciardi di Capua il 16 febbraio e successivamente al Teatro Roma di Portici, il 30 aprile. Nuove date verranno aggiunte a breve.

REPLICHE :

Venerdì 24 gennaio ore 21:00

Sabato 25 gennaio ore 20:30

Domenica 26 gennaio ore 18:00

Venerdì 31 gennaio ore 21:00

Sabato 1 febbraio ore 21:00

Domenica 2 febbraio ore 18.00

BIGLIETTI :

Poltrona € 35

Galleria € 25

