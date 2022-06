Teatro: 11 Spettacoli “Open Air” al Teatro dei Piccoli. Da sabato 25 giugno a domenica 31 luglio nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Condividi

Da sabato 25 giugno a domenica 31 luglio nella Mostra d’Oltremare di Napoli

11 SPETTACOLI “OPEN AIR” AL TEATRO DEI PICCOLI

TORNA PER IL TERZO ANNO LA RASSEGNA ALL’ARIA APERTA DI TEATRO, MUSICA E LABORATORI PER I PICCOLI DAI 3 ANNI IN SU

Teatro, musica e tante attività di laboratorio in programma nella rassegna “Open Air” del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Al suo terzo anno di programmazione, l’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, offrirà al pubblico, dal prossimo sabato 25 giugno (ore 18), negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro, ben 11 giornate di spettacolo. Titoli scelti tra le produzioni di maggior successo di tante compagnie ospiti provenienti da tutta Italia. Si comincia con la favola “Mignolina Rap” proposta dal Teatrino dei Fondi di Pisa (sabato 25 e domenica 26 giugno, ore 19), si prosegue con “La storia dell’elefantino Babar” e “Pierino e il lupo” di Progetto Sonora (sabato 2 luglio, ore 19 ), con le “Favole al telefono” di Gianni Rodari presentate da Fantacadabra Teatro di Sulmona (domenica 3 luglio, ore 19) e così via fino al 31 luglio, con gli spettacoli del Teatro dei Colori di Avezzano, Drammatico Vegetale Ravenna Teatro, Teatrop di Lamezia Terme e Pandemonium Teatro di Bergamo.

Organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, compagnie residenti del Teatro dei Piccoli e realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare, la rassegna, che annuncia anche una significativa coda autunnale a settembre ed ottobre, si inserisce nell’ampia programmazione di “Campania è”, progetto promosso da AGIS e Regione Campania.

“Abbiamo voluto rinnovare l’appuntamento di teatro e musica all’aria aperta con i nostri bambini e ragazzi – dichiarano gli organizzatori – potenziando e arricchendo l’allestimento della pineta con aree dedicate variamente fruibili dal pubblico, che vanno dagli spazi per momenti di laboratorio e gioco alla vera e propria gradinata per assistere agli spettacoli teatrali e ai concerti. Una proposta culturale per le nuove generazioni che incoraggia la scoperta, la sperimentazione, il movimento in un’esperienza emotiva completa, di condivisione fra coetanei e con le famiglie, in quel luogo della città che a loro appartiene”.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 8 euro e la prenotazione è obbligatoria a [email protected] oppure con un messaggio (anche whatsapp) ai numeri telefonici 327 0795871 oppure 333 3542754. Posti limitati. Info: tel. 081 18903126 www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli.

Teatro dei Piccoli – Open Air

Programma III edizione

sabato 25 e domenica 26 giugno

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

“MIGNOLINA RAP” – Teatrino dei Fondi di San Miniato (Pisa)

sabato 2 luglio

inizio spettacolo ore 19

LA STORIA DELL’ELEFANTINO BABAR e PIERINO E IL LUPO – Progetto Sonora, Napoli

domenica 3 luglio

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

FAVOLE AL TELEFONO – Fantacadabra Teatro di Sulmona (AQ)

domenica 10 luglio

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

STORIE DI KIRIKU – Teatro dei Colori di Avezzano (AQ)

domenica 16 luglio

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

IL LUPO, CAPPUCCETTO E ALTRE STORIE – Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro di Ravenna

domenica 17 luglio

inizio spettacolo ore 19

PASSEGGIATE MUSICALI concerto per l’infanzia – Progetto Sonora, Napoli

sabato 23 e domenica 24 luglio

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

UN PRINCIPE PICCOLO PICCOLO – Teatrop di Lamezia Terme (CZ)

sabato 30 e domenica 31 luglio

inizio laboratorio ore 18/ spettacolo ore 19

IL CUBO MAGICO – Pandemonium Teatro di Bergamo

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ANNI IN SU

apertura biglietteria: 90 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

inizio laboratorio: 60 minuti prima dell’inizio spettacolo

in caso di avverse condizioni meteo, lo spettacolo sarà effettuato all’interno del Teatro dei Piccoli

Biglietto d’ingresso euro 8,00 con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per email a [email protected]

oppure con un messaggio (anche whatsapp) ai numeri telefonici 327 0795871 oppure 333 3542754

POSTI LIMITATI

Ingressi pubblico:

pedonale da viale Usodimare su Viale Kennedy – con auto da Via Terracina n.197, Quick Parking

Info: tel. 081 18903126: www.teatrodeipiccoli.it; FB/ teatrodeipiccolinapoli