Teatri in Blu, Lorenzo Kruger protagonista di Musiche Metropolitane a Cetara

Condividi

L’imprevedibile e istrionico Lorenzo Kruger, voce e storico autore della band dei Nobraino, venerdì 11 settembre ore 21, sarà il protagonista del terzo appuntamento di Teatri in Blu, la rassegna ideata da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di Cetara, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A. Nella suggestiva piazzetta Grotta, Kruger si esibirà in Musiche Metropolitane, uno show da solista in cui accompagnandosi al pianoforte presenterà brani inediti, monologhi surreali, barzellette e canzoni del passato, in uno spettacolo emotivo e provocatorio al stesso tempo.

Con la formazione dei Nobraino, Lorenzo Kruger ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue performance come frontman di questa band sono note per essere assolutamente fuori dagli schemi. Molti lo ricordano per essersi rasato a zero sul palco del Concerto del 1 maggio mentre cantava una canzone pacifista. In questo spettacolo, al contrario, Kruger si immobilizza al pianoforte, tentando di ridurre lo spettacolo alle sole canzoni. Ma il suo temperamento non gli facilita il compito ed è naturale che abbandoni il pianoforte per lanciarsi in platea a leggere monologhi, cantare a cappella, ballare. Siparietti estemporanei che svaniscono sempre per lasciare spazio alle canzoni e alla loro interpretazione intima.

I migliori brani scritti per i Nobraino saranno ascoltabili in una veste inusuale, nella versione in cui sono state concepite: al pianoforte. Saranno in scaletta Bifolco, Film Muto, Record del Mondo, Tradimento, Cani e Porci e diversi altri successi. Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di “un personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso: 6 €. Per info 329 4022021 – [email protected]. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, per garantire la partecipazione in sicurezza del pubblico. Per l’accesso al luogo dello spettacolo è necessario l’uso della mascherina, nel rispetto delle norme anti-Covid e delle misure anti contagio.

loading...