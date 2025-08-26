Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Taylor Swift si sposa. "La vostra insegnante di inglese e l'insegnante di ginnastica si sposano", così la pop star mondiale annuncia su Instagram le future nozze con il giocatore di football Travis Kelce, dopo due anni di fidanzamento. La cantante su Instagram ha pubblicato un romanticissimo carosello di foto con l'atleta che, in ginocchio, le chiede di sposarlo, circondato da ghirlande di fiori bianchi e rosa. Il post in un'ora è stato visualizzato da oltre 9 milioni e mezzo di utenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

