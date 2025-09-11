Tax credit per il cinema, cinque fascicoli aperti dalla Procura di Roma

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sono almeno cinque i fascicoli già aperti da tempo dalla Procura di Roma in relazione al tax credit, i finanziamenti concessi per la realizzazione dei film in Italia. Gli accertamenti riguardano alcune decine di pellicole legate ad alcune società tra cui la One More Pictures, fondata da Manuela Cacciamani, attuale numero uno di Cinecittà e da lei guidata fino al giugno 2024, quando è stata nominata ad della Spa. Faro acceso della procura anche sulla società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e la figlia a Villa Pamphili. I pm capitolini hanno delegato le forze dell’ordine per acquisire atti e documenti. Le indagini sono ancora in fase iniziale e nei fascicoli già avviati su singoli episodi di finanziamento, che sarebbero contro ignoti, si ipotizzano reati finanziari, economici e contro la Pa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.