Tavolo interpartitico di centrodestra presso il comitato di Maresca

“Si è riunito questa mattina presso la sede del comitato Catello Maresca sindaco in via di Tappia, il tavolo interpartitico di centrodestra. Al centro dell’incontro, a cui hanno preso parte, oltre a Catello Maresca, i coordinatori cittadini di Napoli Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, i criteri di trasparenza per la selezione dei candidati che comporranno le liste delle municipalità e la definizione del programma, che verrà presentato nei prossimi giorni. Il centrodestra è unito, lo sarà al Comune e in tutte le Municipalità, e ha un progetto e una visione di città che puntano al rilancio di Napoli dopo i disastri della sinistra degli ultimi 30 anni. A differenza degli avversari la cui unica preoccupazione ruota intorno alle poltrone, il laboratorio politico del Comitato Catella Maresca Sindaco sta già elaborando ciascuna parte del programma che verrà condiviso con i civici. Continueremo a lavorare così, per rendere la partecipazione e il confronto due momenti fondamentali del nostro modo di governare”.

