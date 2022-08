“Taurasi Film Fest”, cortometraggi da tutta Italia. Sabato 27 agosto l’assegnazione del “Taurasino d’Oro”

Condividi

Il “Taurasi Film Fest”, il concorso cinematografico di cortometraggi organizzato e promosso dall’Associazione culturale “Taurasium”, con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, celebra sabato 27 agosto 2022 la sua settima edizione.

Un festival di arti visive che nel tempo è riuscito ad imporsi, con grande merito, in ambito nazionale, nell’importante panorama culturale e artistico legato a questo settore, ottenendo anche una particolare attenzione da parte della stampa specializzata.

Anche quest’anno, infatti, il “Taurasi Film Fest” è stato scelto da numerosi produttori, registi, scuole e associazioni, che hanno inviato i propri cortometraggi da tutta Italia, come ha sottolineato Alberico Cardia, presidente dell’Associazione “Taurasium”.

Alle ore 20.30, nel suggestivo e antico chiostro del Comune di Taurasi, avrà inizio la serata dedicata alla presentazione e alla proiezione delle produzioni cinematografiche che hanno ottenuto la nomination, in base al giudizio di una giuria di esperti, e che si contenderanno il prestigioso “Taurasino d’Oro” per il miglior cortometraggio della rassegna, oltre agli altri premi previsti per alcune distinte categorie.

In gara, come le scorse edizioni, anche i video musicali della selezione denominata “Videoclip Taurasi Contest”.