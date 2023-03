Tariffe dell’acqua bloccate, bonus per i cittadini meno abbienti e riduzione degli sprechi della rete idrica

Condividi

Il coordinatore dell’ambito Sarnese Vesuviano Raffaele Coppola ospite di SALOTTO BUONO fa il punto sulla salute del bene più prezioso

Tariffe bloccate per dieci anni, bonus idrici per i cittadini meno abbienti e riduzione della siccità ristrutturando l’attuale rete idrica ormai un vero e proprio colabrodo. Queste le notizie rivelate da Raffaele Coppola, coordinatore dell’ambito Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico ospite del “Salotto Buono” di Roberto Esse e Vincenzo Peretti in onda su Canale 95 del digitale terrestre.

Raffaele Coppola sottolinea un aspetto importante: “La bolletta dell’acqua rimarrà bloccata fino al 2032 in seguito all’impegno sul blocco delle tariffe che abbiamo preso per non gravare il peso sulle spalle dei contribuenti. Unico distretto in Italia ad aver adottato questo provvedimento”.

Coppola illustra anche agevolazioni interessanti per i meno abbienti: “Un servizio così delicato deve costare il meno possibile ed essere il più sostenibile possibile. Abbiamo anche lanciato un bonus idrico integrativo per le famiglie fino a 12.000 euro di Isee. Abbiamo la possibilità di arrivare fino a 200 euro l’anno. Inoltre è prevista anche uno stralcio e una rateizzazione per i cittadini morosi per necessità”.

Conclude: “Abbiamo raccolto 120 milioni di finanziamenti pubblici, partecipando a bandi, per ridurre le perdite idriche e combattere la siccità. Iniziativa che serve a ridurre in pochi anni del 50% le perdite, riducendo anche le spese del costo di esercizio”.

