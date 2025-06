“Tardivo intervento di Pd-M5s-Avs”, contestazione a corteo per Gaza – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – C'è stata anche una contestazione al corteo per Gaza sfilato per le strade di Roma e giunto a San Giovanni. Il corteo ha sfilato pacificamente per circa un chilometro partendo da piazza Vittorio Emanuele II. Ad un certo punto, all’angolo con viale Manzoni un gruppo composto da Fronte Comunista (FC), Fronte della Gioventù Comunista (FGC), Collettivo Militant, Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP) e Giovani Palestinesi d'Italia (GPI), ha protestato con fumogeni e un grande striscione rosso con scritto “Basta complicità con il genocidio, Italia fuori dalle guerre imperialiste” mentre il corteo stava sfilando. Una contestazione per il “tardivo intervento di Pd-M5s-Avs”. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.