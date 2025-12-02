Tardino (Adsp Sicilia occidentale): “La Sicilia hub strategico nel Mediterraneo, chiave logistica

“La Sicilia deve essere riconosciuta come porta d’ingresso strategica nel Mediterraneo, capace di intercettare nuovi flussi commerciali e collegarli al cuore dell’Europa. Il Ponte sullo Stretto consentirebbe un collegamento stabile lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo” Ha dichiarato Annalisa Tardino, commissario straordinario dell’autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in occasione dell’Assemblea Generale Alis a Roma.

Redazione

