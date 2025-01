Tajani: “A breve carabinieri partiranno per Rafah”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – I carabinieri dovrebbero partire "a breve" per il valico di Rafah, nella Striscia di Gaza. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. "La missione militare che andrà a fare controllo a Rafah – continua – partirà da Vicenza con un volo militare. Ci sono italiani, spagnoli e francesi". La missione Eubam Rafah, che aveva il compito di assicurare una presenza terza al valico di Rafah, è stata sospesa quando è scoppiata la guerra a Gaza e ora, con il cessate il fuoco, dovrebbe essere ripristinata. "Non è una missione molto numerosa – aggiunge – ma è significativo che l'Europa vada al valico di Rafah", dove opereranno anche i palestinesi. "Coinvolgere l'Anp anche per quanto riguarda il futuro della Palestina è la cosa migliore che si possa fare", conclude. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.