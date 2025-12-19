19 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti”

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) –
Un uomo ha accoltellato sette persone nei pressi della stazione di Zhongshan, ferendone tre in modo grave. Era sospettato di aver lanciato granate fumogene nella stazione della metropolitana di Taipei Main ferendo due persone, come riferisce la Cna, citando autorità locali.  

A seguito dell’episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo il Liberty Times, ci sarebbe anche un’altra vittima.  

Il sospetto, un cittadino taiwanese, nato nel 1998, si sarebbe poi spostato verso nord, attaccando passanti nel complesso Eslite Spectrum Nanxi, prima di precipitare da un edificio, presumibilmente nel tentativo di sfuggire all’arresto, ha dichiarato il sindaco di Taipei, Chiang Wan-an. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Camorra: Ambrogio Crespi, ‘solidarieta’ a testimone giustizia Zoccola per intimidazione’

Redazione

‘Soglie’ di Roberto Floreani in mostra a Vicenza, arte e spiritualità nell’anno del Giubileo

Redazione

Totò Schillaci, gremita la Cattedrale di Palermo per i funerali

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *