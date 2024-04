0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La forte scossa di terremoto che ha colpito oggi l’isola di Taiwan, la più forte degli ultimi 25 anni, ha fatto crollare diversi edifici provocando morti e feriti. Il sisma è registrato alle 7.58 ed è avvenuto in diretta durante un servizio del tg. Come si vede nelle immagini diffuse sui social lo studio ha iniziato a tremare, ma la giornalista è riuscita a non farsi prendere dal panico e ha continuato a parlare raccontando quello che sta accadendo. Tutto intorno lo studio tremava e oggetti cadevano dal soffitto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it