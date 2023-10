Taglio del nastro di Coderblock Connect: il primo evento internazionale di networking universale mai organizzato al mondo all’interno del di un metaverso

Condividi

Da martedì 17 ottobre a venerdì 20 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00, la maxi fiera immersiva internazionale capace di unire aziende, imprenditori e semplici utenti.

Quattro giorni gratuiti con un ricco calendario scadenzato dai keynote speech, panel, round table, networking, reading, Dj Set e live concert

Presentazione in esclusiva dell’Open Word – Alpha Version di Coderblock, il nuovo mondo virtuale capace di combinare aspetti legati al gioco di ruolo, ai giochi multiplayer online (MMORPG) e alle esperienze virtuali connesse al business

È iniziato ufficialmente il count down per Coderblock Connect (https://connect.coderblock.com), il primo evento internazionale di networking universale mai organizzato al mondo nel 3D Internet. Un appuntamento che darà a ciascuna realtà aziendale e imprenditoriale la possibilità di intercettare diverse realtà al fine di espandere il proprio business e di creare un vero e proprio matchmaking capace di unire aziende, imprenditori e semplici utenti.

Il mondo dell’innovazione, quindi, si dà appuntamento direttamente nel mondo immersivo di Coderblock per vivere un appuntamento senza eguali in programma dal 17 al 20 ottobre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

L’evento è patrocinato da: Associazione Blockchain Italia (ABI), Osservatorio nazionale sulle tecnologie Blockchain (IBNO), Associazione Italiana Metaverso (METIT).

Presenti più di duecento stand che accoglieranno aziende provenienti da ogni parte del mondo, aree networking e appuntamenti culturali che disegneranno la toponomastica sulla quale si svilupperà la costruzione della maxi fiera immersiva.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti del CEO di Coderblock Danilo Costa a cui seguirà, in esclusiva, la presentazione del nuovo Open World – Alpha Version della tech company made in Italy, che ha deciso di posizionarsi sul mercato come un mondo virtuale capace di combinare aspetti legati al gioco di ruolo, ai giochi multiplayer online (MMORPG) e alle esperienze virtuali connesse al business. L’Open world, infatti, è ormai diventato una modalità apprezzata e rispettata: un gioco online che si svolge in un’area aperta in cui è possibile muoversi fra diversi luoghi che sono fisicamente uniti tra loro in cui si chiede al giocatore di orientarsi attraverso una mappa che ne mostra le caratteristiche, con infinite missioni da affrontare.

L’agenda della maxi fiera di Coderblock sarà davvero ricca e offrirà a tutti i partecipanti un’intensa esperienza in cui verranno abbattute tutte le limitazioni logistiche dando così la possibilità alle aziende e alle comunità di diventare collaboratori di successo per il futuro a dimostrazione che l’internet 3D, grazie alla sua versatilità, può essere un’importante occasione di interconnessione, investimento e guadagno.

Coderblock Connect offrirà a tutti i partecipanti quattro intere giornate in cui saranno programmati anche incontri cadenzati dai ricchi calendari delle diverse aree tematiche, tra cui quello del main stage, il palco principale, che vedrà la partecipazione dei massimi attori di settore: Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante della Privacy; Massimo Canducci, International Manager and University Professor; Matteo Zambon, Co-Founder & CTO Tag Manager Italia; Veronica Gentili, Social Media Marketing Expert ed Entrepreneur; Olga Farreras Casado, Enterprise Account Director – Talent Solutions Linkedin Italia; Eugenia Brini, Designer, Trainer & Canva Verified Expert; Mariano Diotto, Neuromarketer e Founder & CEO Neuromarketing Italia; Francesco Gallucci, VP AINEM Associazione Italiana Neuromarketing; Giulietta Minucci, Senior Associate Lexia Avvocati; Alessandro Mazzù, Consultant, Author e Creator; Matteo Malvicini, Digital Innovation Manager Randstad Italia; Elisa Laezza, Linkedin Sales Manager; Stefano De Carlo, Founder AutomatiKing.com; Giuseppe Noschese, E-commerce consultant; Vincenzo Rana, CEO KNOBS; Mario Di Girolamo, Director & Co-Founder Visio Digital Partner; Lucrezia Van Stegeren, Co-Founder Cryptoland Media; Roberto Esposito, CEO Alterside; Alessandro Lombardo, Head of Strategy & Creativity in 15 seconds, digital marketing area of BTO Research; Fabrizio Trionfera, TV and Radio Director, Storyteller, Associated Podcast Publisher per Licensync; Alessio Strazzullo, Co-founder & Content Creator per Casa Surace; Daniele Pugliese, Co-founder & Content Creator per Casa Surace; Luca Persichetti, Marketing Manager di Casa Surace; Ernesto Damiani, Presidente CINI; Livio La Mattina, Education Marketing Manager LUMSA & JP2; Marcello Marinisi, Personal Branding Expert e Career Coach; Jonathan Figoli, CEO di Family Economy Week; Dario Franzosi, Talent Acquisition & Social Recruiting Manager; Guido Penta, Tech Recruiter per Polaris Engineering; Emanuela Spernazzati, HR Manager, Career e LinkedIn Coach; Fabio Moioli, Leadership Advisor Spencer Stuart; Edoardo Degli Innocenti, CEO & Co-Founder B3YOND; Bruno Calabretta, Co-Founder DISRUPTIVES ICP – Hub Indonesia; Andrea Cattabriga, Strategic Designer & Researcher; Luca Lupattelli, Digital Project Manager; Francesco Rampone, Tech & IP Lawyer, Presidente di ABI; Luisa Gaburova, CEO & Founder Deply; Anna Fongaro, CEO & Founder Colata Studio; Carmine Montemurro, Founder Studio Unique; Sara Noggler, CEO Polyhedra, Web3 & Metaverse Advisor; Jessica Rota, IBNO Partnership Director; Daniela Losini, Author, Creative Director Grazia.it; Giusy Amoroso, Digital Artist & Creative Technologist; Danilo Spanu, Brand Designer; Arianna Pozzi, CEO GAIAMYFRIEND; Mario De Luca, PR & Partnership Manager Blowhammer; Andrea Concas, Art Tech Entrepreneur, CEO and Founder Art Rights, Founder e Publisher “The NFT Magazine”; Andrea Pantaleo, Head of Crypto, Web3 & Fintech Sector DLA Piper Italy; Riadi Piacentini, The Hoodie Lawyer; Giulio Coraggio, Head of Intellectual Property & Technology; Manfredi Domina, CEO & Co-Founder Keplera; Laura Cappello, Founder Studio Legale Cappello; Marco Tullio Giordano, Tech Lawyer & DPO – Partner 42 Law Firm; Martina Nicolino, Digital Lawyer e componente di Fare Digitale; Fabrizio Virtuani, Head of Innovation, Technology e Information Services Gruppo TEA Spa; Andrea Solimene, co-Founder & CEO Seedble; Andrea Groppelli, Founder & CEO iDigital3 srl; Rachele Bonani, Podcaster, Content Creator, Founder Licensync; Carmine La Pietra, Podcaster, Founder Licensync; Lorenzo Catapano, Head of Innovation, Digital Technology & Data Save the Children Italia; Roberto Ascione, CEO Healthware Group; Marco Giacalone, CMO Dr. Feel, formerly P&G brand executive; Fabiano Taliani, Chief Operating Officer Coinbar; Alessio Gambino, Founder Exportiamo.it; Antonio Procopio, CEO & Founder – Digital-Hub StartUp Accelerator; Gianluca Giordani, CEO Giordani & Partners – Real Estate Agent; Alessandro Dipace, InnovationLab Agos; Paolo Magni, Innovation Manager Gruppo Enercom; Mariano Spalletti, Country Director Qonto Italy; Pietro Antonio D’Alema, General Manager SILEA Spa; Matteo Bonfanti, Key Partner Venture Capital – Kairos Partners SGR; Giorgio Veronesi, Executive Director Digital Technology and Innovation; Fabio Francesco Franco, Founder di e-legal studio legale; Debora Lonardi, IT Analyst , Nuclear Physicist, Italy STEM Trainer; Antonino Abbate, Founder at OnlyTech Industries and author of OnlyMusix; Silvia Bertelli, CEO at OnlyTech Industries and author of OnlyMusix.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché durante il pomeriggio di venerdì 20, verrà trasmesso in Connect un live reading a cura del circolo letterario “La Setta dei Poeti Esinti”.

Inoltre, sarà allestito uno stage per il celebre virtual influencer John Pork che terrà in esclusiva mondiale ogni sera a partire dalle 18.00 un virtual dj set nel metaverso e permetterà ai suoi utenti di incontrarlo sotto forma di avatar dentro l’Open World di Coderblock.

Ancora spazio alla musica per l’area e il grande palco messo a punto per Licensync, il primo Organismo di Gestione Collettiva italiano e internazionale specializzato nella tutela del diritto d’autore per i contenuti digitali, che presenterà le proprie attività e ogni giorno, a partire dalle ore 11.00, incontri con esperti, studiosi, professionisti della comunicazione, del diritto d’autore e del web3 a cui seguirà, venerdì 20 ottobre alle ore 20.00, nell’apposito palco “LivARty”, l’inedito party che verrà proiettato in diretta nel metaverso, che vedrà le esibizioni di Belladonna, Luana Caraffa e Dani Macchi, il rapper Lucariello e DjMyke aka Micionero.

Main Partner dell’evento: Deloitte, ADM Production, Q8, Randstad, Save The Children, Lycensinc, ThinkLegal, metAIverse Accelerator.

Partner: Lactalis Parmalat, SNAM, Giordani & Partners, Women Impact X.

Technical Partner: Canva, Studio Unique, Blaster Foundry.

Community Partner: Colata Studio, DePly, JE Italy, BTO Research, Lab2101, Fare Digitale.

Per partecipare a Coderblock Connect è possibile riscattare gratuitamente il proprio biglietto al seguente link: https://www.eventbrite.it/x/coderblock-connect-tickets-652624977877