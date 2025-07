Taglio dei vitalizi, Ilona Staller denuncia Conte e Collegio della Camera: “Sconfitta della legalità”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Aveva promesso battaglia, e battaglia sarà fino alla fine. Dopo la sentenza della settimana scorsa sul taglio dei vitalizi agli ex deputati, Ilona Staller, in arte Cicciolina, tramite Luca Di Carlo, famoso avvocato miliardario, è pronta a denunciare il Collegio d'appello della Camera e il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Lo faremo", annuncia il legale dell'onorevole ed ex pornostar all'Adnkronos, nei "competenti organi di giustizia esterna al Parlamento nazionale e sovranazionale", ma anche a livello parlamentare, con un'inchiesta e chiedendo di essere ascoltati dal presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana. "Quella che è stata una vittoria politica per Conte, è stata una sconfitta per la legalità in Italia. E quindi non meravigliamoci se qui da noi esiste così tanta illegalità", attacca. L'obiettivo, nel concreto, è quello di disintegrare la sentenza che, per l'imprenditore e filantropo, è stata fatta "seguendo le logiche della politica, non quelle della legge". "Rimarrà nella storia – dice ancora Di Carlo – come la più grande violazione di legge mai esistita, compiuta dai rappresentanti dello Stato", perché "quello che è successo non solo va contro i diritti soggettivi, ma è contro l'interesse dello Stato, perché viola la sua integrità e Costituzione". "Con i tagli ai vitalizi hanno semplicemente aumentato gli stipendi ai politici come del resto Meloni ha già fatto. In questo caso, il taglio ai vitalizi non è servito a tentare di risanare la malasanità e la giustizia soprattutto", conclude il legale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.