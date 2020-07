Taglialatela (campo Sud): “Scandalo ospedale covid: nuova perquisizione”

“La procura di Napoli continua ad acquisire gli atti di gara e tutte le informazioni relative alle attrezzature presenti e mancanti relative alle gare sulle quali ho già presentato quattro esposti alla magistratura. Quello che oggi i carabinieri ganno acquisito sarà utile per l’inchiesta già in atto.

Ho la convinzione che il presidente De Luca ed il direttore Verdeoliva non stiano facendo sonni tranquilli.

Lo spreco di danaro pubblico e le palesi irregolarità delle gare espletate fatalmente inchioderanno alle loro responsabilità chi ha speculato in nome dell’emergenza sanitaria”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dallo storico esponente della destra sociale napoletana.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!