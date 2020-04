Taglialatela (Campo Sud): “nostre donazioni deliberate ufficialmente dal Cardarelli”

“Con atto ufficiale n. 342 del 20 aprile 2020 del Direttore Generale dell’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, l’ufficio Patrimonio dello stesso ospedale ha formalmente accettato le erogazioni liberali raccolte in queste settimane dalle associazioni Campo Sud e Solid Onlus.

Con quei fondi, ricordiamo, saranno acquistate tute antivirali certificate, da destinare agli operatori sanitari della struttura”.

È quanto fa sapere in una nota l’on. Marcello Taglialatela a margine dell’atto ufficiale con cui il Cardarelli ha recepito le donazioni.

