Taglialatela (Campo Sud): “nella tradizione della destra sociale meridionale inviato documento a De Luca per il rilancio e la difesa del Sud”

Condividi

“L’associazione Campo Sud ha inviato al Presidente della Regione un documento articolato in una serie di proposte finalizzate a realizzare in Campania migliori condizioni per la ripresa sanitaria, sociale, economica ed occupazionale.

Nella tradizione politica della destra sociale meridionale offriamo il nostro contributo per il rilancio e la difesa del Sud.

Le proposte toccano i seguenti temi:

1) Diffusione dei dispositivi di sicurezza per tutto il personale medico e sanitario;

2) Addestramento personale ARPAC;

3) Riapertura degli ambulatori ospedalieri;

4) Potenziamento della rete pediatrica;

5) Distribuzione voucher per attività sportive;

6) Sospensione del Patto di Stabilità per aumentare la spesa;

7) Eliminazione dei vincoli per uso fondi UE;

8) Erogazione contributi in conto esercizio per lavoratori autonomi e piccole imprese;

9) Creazione voucher turistici per cittadini stranieri;

10) Anticipazione fondi per Aziende Termali”.

E’ quanto fa sapere in una nota il Presidente della associazione culturale Campo Sud, on. Marcello Taglialatela.

DOCUMENTO ASSOCIAZIONE CampoSud