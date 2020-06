Taglialatela (Campo Sud): “buonsenso centrodestra. Competenza ed onestà di Caldoro opposte ad arroganza e faciloneria di De Luca”

“Ho sempre creduto e sperato nel buonsenso dei leader del centrodestra e la scelta, anche se tardiva, di Stefano Caldoro quale candidato presidente del centrodestra lo riprova.

La serietà, la competenza e l’onesta’ di Caldoro sono l’esatto contrario dell’arroganza, della facinoleria e della volgarità di De Luca”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud.

L’ esponente della destra sociale rammenta come sin dal primo momento Campo Sud abbia “sostenuto la necessità di affidare a Caldoro il compito di battere il candidato del centro sinistra Vincenzo De Luca. I problemi della Campania si sono notevolmente accresciuti anche a seguito della pandemia e non è possibile affrontare una realtà drammatica oltre ogni limite con barzellette, ordinanze farlocche ed enormi sprechi di risorse pubbliche sui quali (vedi ospedali Covid) indaga la Magistratura . Ci vuole ben altro”, conclude il Presidente di Campo Sud.

