Syngenta Italia a Notte europea ricercatori, celebra innovazione e sostenibilità

(Adnkronos) –

Syngenta, azienda all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni agricole sostenibili attraverso ricerca e tecnologie innovative, rinnova il suo impegno a fianco della comunità scientifica in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, l'evento annuale promosso dall'Unione Europea per celebrare il ruolo cruciale delle ricercatrici e dei ricercatori. Venerdì 27 settembre, infatti, l’azienda sarà protagonista al MEETmeTonight 2024, l’iniziativa promossa da un nutrito partenariato tra cui cinque università milanesi – Università degli Studi Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Bocconi, Politecnico di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele – Comune di Milano, Regione Lombardia e MUSA Scarl, con un evento dedicato alla divulgazione scientifica sul tema della ricerca in ambito agricolo. Il “Science Match”: Scienza in campo: la chimica incontra la natura, che si svolgerà il 27 settembre alle ore 18.00 presso il Bim (Viale dell’Innovazione,3), vedrà protagoniste due ricercatrici, Antonietta Santaniello di Syngenta Italia e Beatrice Lecchi dell’Università degli Studi di Milano, confrontarsi sul ruolo che le soluzioni chimiche e ispirate dalla natura hanno nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere la sostenibilità del settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare, dimostrando come la scienza possa guidare il futuro dell'agricoltura. "La ricerca scientifica è il motore dell'innovazione e rappresenta la chiave per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza alimentare e alla tutela dell'ambiente," ha dichiarato Massimo Scaglia, Amministratore Delegato di Syngenta Italia. "La Notte Europea dei Ricercatori è un'occasione unica in cui il pubblico può entrare in contatto diretto con il lavoro appassionante dei ricercatori, scoprendo come la scienza influenzi ogni aspetto della nostra vita quotidiana. La nostra partecipazione a questo evento sottolinea la nostra dedizione e il nostro impegno verso il progresso scientifico, dimostrando come le innovazioni nel campo dell'agricoltura stiano già contribuendo in maniera importante a garantire un futuro più sostenibile e sicuro per tutti". Con un investimento annuo di 1,3 miliardi di dollari in Ricerca & Sviluppo e oltre 10.000 brevetti nel settore agricolo, l’azienda vanta un team di ricercatori altamente qualificati e collaborazioni con istituzioni accademiche e partner di tutto il mondo, che gli consentono di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove soluzioni per migliorare la produttività agricola, proteggere le colture e ridurre l'impatto ambientale. Syngenta, infatti, investe costantemente in tecnologie e soluzioni innovative per affrontare le sfide del settore agricolo e proprio precentemente ha avviato un'importante iniziativa, la piattaforma "Shoots by Syngenta", progettata per favorire la collaborazione e stimolare l'innovazione nel settore agricolo. Questo progetto mira a mettere a disposizione della comunità accademica globale le tecnologie avanzate di genome-editing e breeding. Tra le tecnologie condivise ci sono l'ottimizzazione di Crispr-Cas12a e altri strumenti di gene-editing, che possono accelerare il progresso nella selezione genetica delle piante. Le tecnologie offerte tramite "Shoots by Syngenta" rappresentano un'opportunità significativa per migliorare le piante in modo rapido ed efficace, superando le limitazioni dei metodi convenzionali senza l'inclusione di Dna di specie diverse. Questo approccio sostiene lo sviluppo di soluzioni agricole sostenibili, rispondendo alle sfide ambientali e produttive globali. In questo modo, Syngenta si impegna a essere un catalizzatore per l'innovazione nel campo della ricerca agricola, sostenendo il progresso scientifico e la sostenibilità per un'agricoltura più produttiva, rispettosa dell'ambiente e in grado di nutrire un pianeta in continua crescita. —[email protected] (Web Info)

