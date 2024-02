Condividi

Martedì 20 febbraio Napoli ospiterà la prima presentazione nazionale del volume di Michelangelo Iossa e Franco Dassisti

Pino Strabioli (RAI) dialogherà con l’autore Michelangelo Iossa

Musiche a cura del maestro Alessandro De Crescenzo

Letture a cura dell’attore Maurizio Merolla

Tutta la cultura dei favolosi anni Sessanta in un unico volume: “SWINGING 60s – Musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni Sessanta” è il titolo del libro di MICHELANGELO IOSSA e FRANCO DASSISTI pubblicato in questi giorni da Hoepli Editore.

Sarà Napoli ad ospitare la prima presentazione nazionale del volume: MARTEDI 20 FEBBRAIO 2024 alle ore 18.00 la Libreria FELTRINELLI di Piazza dei Martiri (Via Santa Caterina a Chiaja – Napoli) accoglierà uno dei due autori, Michelangelo Iossa, per la prima tappa di un ampio tour di presentazioni che – tra febbraio e marzo – toccherà anche Milano, Torino, Roma e Bari.

Con l’autore dialogherà Pino Strabioli, il popolare autore, conduttore e volto della RAI.

Iossa e Strabioli saranno affiancati dal pianista Alessandro Crescenzo, che proporrà un piccolo grande viaggio nelle musiche e nelle canzoni della Londra degli Swinging Sixties, mentre l’attore Maurizio Merolla leggerà due contributi estratti dal volume di Iossa e Dassisti.



“Swinging 60” è la guida più ricca, aggiornata e completa per scoprire (o riscoprire) un periodo leggendario nella storia della musica, dell’arte e della cultura: i favolosi anni Sessanta.

Il 5 ottobre 1962 uscivano in contemporanea il primo 45 giri dei Beatles (“Love Me Do”) e il primo film di James Bond (“Dr. No – Licenza di uccidere”). Da quel giorno, la cultura pop mondiale non è stata più la stessa: nascevano di fatto i “favolosi anni Sessanta”, il decennio più creativo e stimolante del Novecento.

Prendendo spunto da quella coincidenza, il volume (arricchito da immagini storiche) ripercorre l’epopea di una stagione che ha visto il mondo della musica, del cinema, delle arti, della moda e del costume subire uno scossone di dimensioni gigantesche.

Dal brodo primordiale degli anni ’50 sino alla “fine del sogno” nel 1970, l’opera si concentra su quel percorso che ha visto la musica come elemento catalizzatore, che ha ispirato e che si è fatta ispirare dalle altre forme di espressione artistica, creando così un movimento rivoluzionario e controculturale capace di travolgere il mondo.

MICHELANGELO IOSSA, docente universitario, giornalista e scrittore, è tra i più autorevoli biografi italiani dei Beatles e ha firmato libri su icone della musica italiana e internazionale

FRANCO DASSISTI, giornalista, critico cinematografico dal 1990 e conduttore di La rosa purpurea su Radio24, è membro di numerose giurie cinematografiche di festival nazionali e internazionali.