Sviluppo e territorio: Dopo il nostro appello , grazie ad una donazione, distribuiremo 500 mascherine a Sant’Anastasia

“Il coordinamento di Sviluppo e Territorio ringrazia il Cittadino Antonio Esposito, imprenditore Anastasiano e titolare dell’attività ‘Emporio e Ferramenta’, per lo splendido gesto di generosità di mettere a disposizione subito 500 mascherine da distribuire sul Nostro territorio”: la dichiarazione é di Alfonso Longobardi, Consigliere regionale e Vicepresidente della commissione bilancio, e Salvatore Manfellotti, coordinatore cittadino di Sviluppo e Territorio per Sant’Anastasia.

“La donazione di Esposito – continuano Longobardi e Manfellotti – in questo momento di grande difficoltà, rappresenta un gesto straordinario ed importante.

Nei prossimi giorni organizzeremo la distribuzione delle mascherine a Sant’Anastasia, a cominciare dai medici di famiglia e gli operatori sanitari, i soggetti più esposti ed impegnati in queste settimane di lotta senza sosta al coronavirus.

Ringraziamo pubblicamente Antonio Esposito che ha immediatamente raccolto il nostro appello affinché si possano dotare di dispositivi di protezione individuale i cittadini di Sant’Anastasia.

La comunità Anastasiana apprezzerà sicuramente questa donazione che rappresenta un esempio per tutti”.

