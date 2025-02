Svezia, spari in una scuola: colpite almeno 5 persone

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sparatoria in una scuola svedese: almeno cinque persone sono state colpite e il sospetto assalitore si sarebbe sparato. È in corso una vasta operazione di polizia presso il Campus Risbergska di Örebro, scuola per adulti a ovest di Stoccolma dove, secondo i media locali, ci sarebbe stata una sparatoria con un'arma automatica. Sul posto sono presenti i servizi di soccorso e un'ambulanza, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona. Sul posto sta anche atterrando un elicottero. Il sito di Aftonbladet riferisce che l'ospedale locale sta svuotando il pronto soccorso e l'unità di terapia intensiva per prepararsi ad accogliere i feriti. "Le informazioni sugli atti di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi", ha affermato il ministro svedese della Giustizia, Gunnar Strommer, ad Aftonbladet. Andreas Sundling, 28 anni, è tra i testimoni oculari della sparatoria. L'uomo ha raccontato di aver "sentito dei botti" e "visto molto sangue". "La scuola è piena di poliziotti", ha detto Sundling, che si trova in un'aula dell'edificio, precisando all'Expressen che "ora siamo seduti qui in attesa di essere evacuati dalla scuola. Le informazioni che abbiamo ricevuto sono che dobbiamo restare e aspettare". —internazionale/[email protected] (Web Info)

