Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: tre morti. Killer fuggito in monopattino

Tre persone sono rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Uppsala, in Svezia. Lo conferma la polizia svedese in una dichiarazione su Internet in cui si precisa che è stata aperta un'inchiesta per omicidio. Il sito del Gotesborg Posten precisa che la sparatoria è avvenuta nei pressi della piazza di Vaksala nel centro della città svedese. La polizia sta dando la caccia ad un uomo che è fuggito con un monopattino elettrico. Il sito di Aftonbladet riporta che il sospetto killer era vestito di nero e aveva gli occhiali da sole, secondo la descrizione raccolta dalla polizia dai testimoni che affermano di aver sentito 5, forse 6 spari. Secondo il sito del giornale svedese, la polizia sta setacciando la zona anche con un elicottero e i residenti sono stati invitati a non uscire di casa. La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di un negozio di parrucchiere. Domani a Uppsala si festeggia la notte di Valpurga, la festa tradizionale svedese per celebrare l'arrivo della primavera che attira molte persone nelle strade della città universitaria a nord di Stoccolma. —internazionale/[email protected] (Web Info)

