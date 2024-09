Suzuki Music Party, da Paola e Chiara a Big Mama: ecco il cast completo dell’evento con Amadeus

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Amadeus ha annunciato il cast al completo del Suzuki Music Party, l'evento musicale che sarà registrato martedì 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano e che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove. Amadeus, che condurrà il programma insieme a Ilenia Pastorelli, ha spiegato che gli "presenteranno in anteprima televisiva i loro nuovi successi". "Direte 'ma sono più di venti, le canzoni dovrebbero essere 15'. Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi", ha concluso. ClaraLa Rappresentante di ListaTredicipietroFrancesca MichielinMechnaFudascaPaola e ChiaraBig MamaBenjii e FedeAnnaTananaiLazzaFiorella MannoiaEmmaEmis KillaMassimo PericoloMark & KremontBaby GangOrnella VanoniAchille LauroSimba La Rue —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.