SuperG Kvitfjell, trionfo Brignone davanti a Gut-Behrami e Goggia

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Federica Brignone trionfa oggi nel SuperG di Kvitfjell e centra l'ottava vittoria stagionale il Coppa del Mondo 2025 e la 35esima della carriera. L'azzurra si impone con il tempo di 1'30''11 davanti alla svizzera Lara Gut Behrami, seconda a 0''06, scesa con il pettorale rosso da leader di specialità e ora sempre più staccata in classifica generale. Terzo posto per Sofia Goggia a 0''09, al 60esimo podio. Brignone comanda la classifica generale con 1.194 punti, l'elvetica insegue a 943. Goggia, invece, è salita al terzo posto con 771 punti. Il successo di Brignone permette all’Italia di toccare quota 139 vittorie nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile. La campionessa valdostana sale a quota 35 successi e si conferma leader tra le azzurre plurivittoriose davanti a Sofia Goggia (26), terza è Deborah Compagnoni con 16 affermazioni. Birgnone nonostante qualche sbavatura, ha interpretato la gara meglio delle avversarie, mentre Gut-Behrami ha pagato caro un errore di linea nella parte alta. La giornata azzurra è stata completata dal nono posto per l'altra azzurra Elena Curtoni, a 64 centesimi da Brignone. Lontane Laura Pirovano 17esima, Asja Zenere e Roberta Melesi, fuori Marta Bassino, scesa con il pettorale numero 1. Il prossimo weekend le donne saranno impegnate in Svezia, ad Are, dove sono in programma un gigante e uno slalom. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.