Superenalotto, ‘Un’estate a mille’: cercasi 67 vincitori dei 1.000 premi da 10.000 euro

(Adnkronos) – A giugno di quest’anno, grazie all’iniziativa speciale 'Un’estate a mille' di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 100 di martedì 25 giugno; n. 101 di giovedì 27 giugno; n. 102 di venerdì 28 giugno e n. 103 di sabato 29 giugno). Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita che online, su App e siti di gioco autorizzati, disponibili su SuperEnalotto.it. E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi – record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del SuperEnalotto – infatti, sono 67 quelli non ancora riscossi, specifica la Sisal in una nota. "É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco o consultare l’archivio giocate sul proprio conto per i giocatori online, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita", spiega la Sisal ricordando che i termini per la riscossione dei premi da 10.000 euro ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 23, 25, 26 e 27 settembre a seconda della data del concorso in cui si è giocato. L’iniziativa 'Un’estate a mille' di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 10 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi. —[email protected] (Web Info)

