Superbonus, Gusmeroli-Cavandoli (Lega): Serve legge per semplificare incentivi fiscali per edilizia

Roma, 4 apr – “L’esperienza delle criticità nella cessione del credito, con le difficoltà applicative e operative e i disagi/rischi che esse hanno comportato per famiglie e imprese, si traduca ora in una buona legge a sostegno del settore dell’edilizia, per l’efficienza energetica e sismica degli immobili a beneficio soprattutto delle fasce più deboli della popolazione”. Così i deputati leghisti Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, e Laura Cavandoli, componente della commissione Finanze, a proposito dell’ordine del giorno approvato dal Governo in punto di revisione della normativa per il Superbonus al 110%, compresa la cessione dei crediti e/o lo sconto in fattura. “È necessario supportare con incentivi fiscali l’edilizia: in particolare per quanto concerne gli interventi antisismici, dato che il nostro è un Paese vulnerabile, e in tema di efficientamento energetico, essendo il patrimonio immobiliare italiano in larga parte in classe G. La Lega ha presentato anche una proposta di legge in materia, con la finalità di riorganizzare integralmente la disciplina delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio, individuando una percentuale unica per le attività di efficientamento del patrimonio immobiliare, che sia sostenibile nel tempo per le casse pubbliche e consenta al contribuente il recupero di quanto speso in dichiarazione dei redditi, in un orizzonte temporale da 5 a 20 anni. Per i soggetti meno abbienti, al di sotto di una certa soglia di reddito, si può arrivare alla totalità dell’incentivo, garantendo loro la possibilità della cessione dei crediti e/o dello sconto in fattura. È finito il tempo di norme confuse e ingarbugliate. Abbiamo bisogno di provvedimenti che durino nel tempo e che diano stabilità al mercato, a famiglie e imprese, preservando al contempo la compatibilità con i conti pubblici”.