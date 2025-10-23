SUONNO D’AJERE – Nuove collaborazioni e appuntamenti internazionali: dopo i live in Cina, Taiwan e India è la volta di Germania e Svizzera

1 minuto di lettura

Condividi

Nuove collaborazioni e appuntamenti internazionali per il gruppo che valorizza la canzone napoletana nel mondo. Dopo i live in Cina, Taiwan e India è la volta di Germania e Svizzera

(ph. credit Giuseppe Riccardi)

Dopo la presentazione del concerto in quartetto lo scorso aprile al Teatro Trianon Viviani – istituzione simbolo della Canzone Napoletana – il trio Suonno d’Ajere prosegue il proprio percorso di ricerca artistica con una formazione rinnovata, arricchita dalla presenza del percussionista Salvio La Rocca.

Il gruppo continua l’esplorazione del repertorio classico napoletano, con particolare attenzione a quei brani che riflettono influenze musicali e culturali eterogenee. Tra i brani in programma figurano “Maria Canaria”, “Bambinò” – celebre versione del brano “Guaglione” resa nota dal cantante algerino Lili Boniche – e “Mandolino d”o Texas”, esempi che testimoniano la vocazione internazionale della tradizione partenopea e la sua capacità di dialogare con mondi musicali diversi.

I Suonno d’Ajere sono reduci dalla partecipazione lo scorso agosto al Yueyang Festival in Cina (uno dei principali festival folk della Repubblica Popolare Cinese, che ogni anno ospita importanti nomi della scena musicale e cinematografica nazionale), si è esibito a inizio ottobre ’25 in India in occasione del prestigioso Jodhpur RIFF Festival, importante rassegna di musica tradizionale che si svolge nello stato del Rajasthan, e di recente a Taiwan per l’Hear Here Festival.

La tournée internazionale – promossa da Italian World Beat – proseguirà con tappe in Germania (05 novembre a Burgwedel/Hannover) e Svizzera (07 novembre a Davos), a conferma del crescente interesse internazionale per il progetto e della volontà del quartetto di farsi portavoce di una canzone napoletana attenta alla memoria ma proiettata verso il futuro.

In attesa dei prossimi appuntamenti italiani – e in particolare di un ritorno a Napoli, loro città d’origine e punto di partenza di questo percorso – i Suonno d’Ajere continuano a distinguersi per un approccio rigoroso, contemporaneo e aperto al dialogo tra culture e tradizioni. Guarda i video

Suonno d’Ajere feat. RAIZ

https://www.youtube.com/watch?v=LKYO6-nv2N8

Suonno d’Ajere live in Cina

https://www.youtube.com/watch?v=k8kGup_dveI

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.