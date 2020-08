Sulle tracce di Spartaco: a Ottaviano la passeggiata serale delle associazioni Spartacus e Vesuvio LIVES

Sabato 29 Agosto 2020 alle ore 18:30 si terrà la passeggiata serale nei luoghi di Spartaco organizzata dall’Associazione Spartacus di Ottaviano e dalla ASD Vesuvio Lives di San Giuseppe Vesuviano.

L’evento fa seguito a una prima iniziativa di successo che ha condotto i partecipanti su un percorso inedito del Parco Nazionale del Vesuvio, allo scopo di raccontare i luoghi e la battaglia di Spartaco.

Il punto di ritrovo è a Ottaviano, in Via Valle delle Delizie, a 200 metri circa dallo Chalet Valle Verde: da lì ci si inoltrerà nel “Sentiero nr. 1” di Spartaco percorrendo un cammino di circa un chilometro e mezzo in leggera pendenza che porta nel cuore dell’antico cratere della Carcava, dove avvenne la battaglia del Vesuvio.

Durante il tragitto, il presidente dell’Associazione Spartacus, Gennaro Barbato, parlerà di storia, geologica, flora e fauna vesuviana.

L’Associazione Spartacus ci tiene ad avvertire i partecipanti che, rispetto alla precedente escursione, quella sul “Sentiero nr. 2” sarà un po’ più impegnativa.

