(Adnkronos) – 'Suits', la celebre serie televisiva di genere legal drama con Meghan Markle, ha catturato l’attenzione degli spettatori per nove stagioni. Ora, Patrick J. Adams e Sarah Rafferty, rispettivamente interpreti di Mike Ross e Donna Paulsen, stanno portando la magia di 'Suits' in un nuovo formato: un podcast dedicato al rewatch della serie. Il progetto, prodotto per SiriusXM, coinvolgerà, oltre ai fan, anche altri membri del cast e della troupe e la coppia commenterà ogni puntata dello show, condividendo storie inedite legate al dietro le quinte. La serie che è andata in onda dal 2011 al 2019, quest'estate è tornata alla ribalta battendo il record di streaming. Sulla scia di questa rinascita, quindi, "sembra il momento perfetto per rivedere lo show che ha cambiato le nostre vite", hanno detto i due attori. "Non ho mai guardato Suits, solo qualche manciata di episodi. Ma quest'estate, vederlo riscoprire di nuovo da così tante persone, mi ha fatto davvero capire che sarei pazzo a non tornare indietro e vedere cosa è uscito da quegli anni fatti di risate, lacrime, mattine e lunghe notti", scrive su Instagram l'attore 42enne felice di poter condividere questa esperienza con la collega Rafferty. L'annuncio del podcast riaccende la curiosità tra i fan sulla possibilità di un cameo di Meghan Markle che nella serie ha interpretato l'assistente legale Rachel Zane, fino alla settima stagione. Ma al momento non c'è alcuna conferma sulla presenza della Duchessa di Sussex. —[email protected] (Web Info)

