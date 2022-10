“Suicidio Gourmet”, il nuovo singolo di Asia

Dal 28 ottobre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitali “Suicidio Gourmet” (Magma Musica Esplosiva), il nuovo singolo di Asia. “Suicidio Gourmet” è un brano che già dal titolo anticipa i temi del dolore e del piacere dell’amore di coppia. Asia affronta questo tema raccontando un amore finito che continua ad esistere anche con la consapevolezza di vivere un rapporto non più sano, di dipendenza, in cui manca il coraggio di dire basta per voltare pagina. Asia racconta del conflitto interiore di chi valuta il proprio rapporto di coppia razionalmente, sapendo che ormai è giunto al capolinea ma nonostante tutto non riesce a liberarsene rimanendo lì annegati in una trappola di malessere nella speranza di vivere insieme alla persona che un tempo aveva amato un momento di piacere inteso a 360 gradi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Con la frase ‘siamo killer sfrenati e stanchi’ ho voluto dare la mia visione di una relazione esasperata in cui si rimane dentro, incagliati, per paura del cambiamento”.