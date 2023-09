Sudinvest, Lampugnale (Pi Confindustria): Aree interne, continuare a investire nelle energie rinnovabili e distribuire il valore sul territorio

Condividi

“Continuare ad investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, condividendo sul territorio il valore creato in maniera da favorire la distribuzione della ricchezza. E’ questa una delle strade da seguire per la rigenerazione delle economie locali e per lo sviluppo delle nostre aree interne, combattendo così lo spopolamento che caratterizza questi territori”.

Lo ha affermato stamattina Pasquale Lampugnale, presidente regionale Campania e vicepresidente nazionale di PI Confindustria nel suo intervento a Sudinvest, il seminario nazionale sulla competitività dei consorzi Asi per lo sviluppo dei territori in corso di svolgimento al Teatro comunale di Benevento, nella sessione dedicata allo sviluppo delle aree interne.

“Stiamo vivendo per la prima volta nella storia – spiega Lampugnale – una congiuntura molto particolare: all’aggravarsi della situazione demografica ed economica nelle aree interne, si affianca infatti una nuova visione e prospettiva che colloca queste ultime in una posizione di centralità non solo in termini di transizione ecologica, ma anche di funzione di riequilibrio territoriale, regionale e nazionale, ovvero di alleggerimento delle aree metropolitane e costiere, soffocate dalla concentrazione demografica e di attività”.

Nel suo intervento, Lampugnale ha riassunto inoltre alcune delle tendenze emerse finora dal ciclo di audizioni in corso della Commissione Aree interne del Consiglio Regionale della Campania insieme con Confindustria Campania, e dai lavori dell’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree interne e Isole minori” al quale hanno aderito oltre 40 deputati e senatori di tutte le aree politiche, e del quale il presidente di Piccola Industria Confindustria Campania è componente del comitato tecnico scientifico.