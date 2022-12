Sud, Rubano (FI): “Incontro con ministro Fitto utile e proficuo. Sinergia su strategie rilancio Sannio e Alto casertano”

Condividi

“Ho incontrato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto. E’ stato un incontro cordiale e proficuo, durante il quale ho illustrato al ministro le peculiarità e le emergenze che insistono nei comuni del collegio Sannio e alto Casertano. All’amico e collega Raffaele Fitto ho evidenziato le possibili strategie di rilancio di questa porzione di territorio campano, che potrebbero rappresentare un volano per il rilancio delle imprese del territorio e aiutare anche le partite Iva. Ringrazio il ministro Fitto per la disponibilità e l’attenzione posta sulle criticità ed emergenze da me sollevate: credo che questo governo possa fare uno straordinario lavoro sul Sud e per il Sud, un’operazione di rilancio economico di lungo respiro che, come sempre ribadito, aiuterebbe l’economia dell’intero Paese”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.