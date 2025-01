“Sud Protagonista”: Centro Direzionale, il Sindaco Manfredi favorisce il progetto di abbandono di De Luca

0 minuto di lettura

Napoli 20 gennaio 2025- “Il Sindaco Manfredi vorrebbe trasformare il Centro Direzionale di Napoli in ‘incubatore di imprese’ per consentire a De Luca di abbandonare la city e costruire il grattacielo a Piazza Garibaldi, per trasferirci la sede della Regione Campania, affinché esso diventi il nuovo “polo direzionale” della città. Noi non ci stiamo! Il Centro Direzionale va riqualificato e va rilanciato riportandolo alla destinazione d’uso per la quale è stato realizzato ovvero essere la ‘city’ degli affari, delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese, delle professioni, del commercio, della ristorazione, ed anche del tempo libero”.

È quanto afferma Pietro Funaro, responsabile napoletano di Sud Protagonista, convocando un apposita conferenza stampa sul futuro del CDN di Napoli , per Mercoledì 22 gennaio alle ore 11,00 nello spazio antistante la sede del Consiglio Regionale all’Isola F13, alla quale parteciperanno il Presidente del Movimento, Salvatore Ronghi, la Consigliera Maria Muscara’, il responsabile dei beni culturali e storici di Sud Protagonista. Antonio Pariante.

