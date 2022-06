“Succo”, il nuovo singolo di AL!S

Biografia



“Succo” è il nuovo singolo di AL!S disponibile dal 10 giugno 2022 sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.Instagram Alice Cannizzaro, in arte AL!S, è una cantautrice pop fiorentina di 23 anni. Si approccia alla musica alla tenera età di 6 anni, prendendo parte a vari progetti di band musicali. A 14 anni inizia a seguire un corso di musical, e parallelamente studia tecnica vocale fino agli inizi del 2019, anno in cui si è approcciata alle prime esperienze in studio di registrazione.AL!S scrive per necessità e per passione, cercando di intrappolare i momenti per lei più importanti in ognuna delle sue canzoni, e tentando di mantenere un’esplicita sincerità nella descrizione delle proprie emozioni.