Tra le migliorie della gara del servizio mensa dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” del Comune di Succivo sono previste: “Kit mensa riutilizzabili ed ecosostenibili ed erogatori di acqua a disposizione di ogni alunno. Dal 21 novembre sarà attiva la nuova modalità di erogazione dei pasti , pertanto ogni bambino utilizzerà il proprio kit ( da riportare giornalmente ripulito a scuola)!Un’iniziativa che vede la cooperazione degli assessorati alla Pubblica Istruzione e dell’Ambiente del Comune di Succivo che rappresentano soddisfazione e entusiasmo da parte dell’intera compagine amministrativa.“Innovare è da sempre parte di questa amministrazione e alla luce di quanto sta succedendo al Pianeta, la nostra scuola e i nostri fornitori non possono che contribuire innovando anche nel campo della sostenibilità ambientale” dichiara Imma Marsilio.

Particolarmente soddisfatto arch. Gennaro Serra assessore con delega all’ambiente: “La sostenibilità è la vera sfida e impegno del presente, questa iniziativa fa parte di un più ampio piano di interventi che abbiamo deciso di intraprendere in collaborazione con l’Istituzione Scolastica. La mensa infatti deve diventare uno strumento di salute per i bambini e per il pianeta, senza prescindere dalla bontà del pasto.

Continuiamo il percorso in cui ognuno di noi è chiamato fare la propria parte come singoli cittadini ma soprattutto come comunità e a dare un contributo necessario, irrinunciabile a tutela dell’ambiente”.