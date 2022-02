Successo per ‘Tutta colpa di Salvatore’, archiviato il sesto appuntamento della stagione allo Jovinelli

Condividi

Solito entusiasmo e sentita partecipazione del pubblico in sala teatro Jovinelli di Caiazzo in occasione del sesto appuntamento del cartellone 2021-2022, allestito dal direttore artistico Enzo Varone, con la supervisione del maestro Franco Mantovanelli. Domenica sera lo spazio di Palazzo Mazziotti ha registrato il pieno dei posti disponibili in osservanza delle disposizioni per arginare la diffusione del Covid-19. Salvatore Mazza (anche autore), Andrea De Ruggiero e Sabino Balestrieri hanno regalato una serata all’insegna della dolce nostalgia legata ai ‘meravigliosi’ anni ’80 nella messa in scena della commedia ‘Tutta colpa di Salvatore’. La programmazione proseguirà la prossima domenica 20 Marzo 2022 con il monologo scritto e diretto da Antonio D’Avino ed interpretato dall’attrice Carmen Pommella, interprete che ha partecipato all’ultimo film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’. Per prenotare i biglietti chiamare i numeri 335 1739467 oppure 339 1401547.