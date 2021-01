Successo di Ascolti , è la riconferma di Aurora staltieri per la nuova edizione della Pupa e Il secchione

Condividi

Giovedì 21 è andata in onda la prima puntata della Pupa e secchione nuova edizione condotta da Andrea Pucci ed è subito soddisfazione negli ambienti mediaset per lo share ottenuto . L’edizione in corso vede la riconferma della Teacher di seduzione nella figura di Aurora Staltieri in arte Marilyn Stal . Aurora ,che tralaltro è stata anche nella puntata di capodanno del grande fratello vip , voluta dagli autori , per un incursione speciale come insegnante di Burlesque , sarà in più puntate di questa edizione del reality di italia 1

“sono felice di questa riconferma e che la produzione mi abbia voluto per il secondo anno successivo . Certo, in questo momento di inerzia e con la chiusura forzata del mio locale romano , questa partecipazione al programma mi ha rigenerata ”

Infatti per chi non lo sapesse la Aurora ,ma per molti Marilyn Stal , è titolare del famoso club Flapper di Roma ,vero tempio dello show e del burlesque della capitale .

loading...