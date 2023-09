Suburbia Fest, domenica 17 settembre Frattamaggiore a suon di musica

Condividi

Si terrà domenica 17 settembre nell’Auditorium “Franco Del Prete“, ubicato all’interno della Villa Comunale, il Festival musicale organizzato dall’associazione Suburbia Studio. La prima edizione targata 2023, vedrà esibirsi sul palco gli allievi dell’accademia e le band che negli anni suonano e registrano all’interno della sala prove della Suburbia Studio. L’evento è stato organizzato da Eloise Canciello, la giovane musicista frattese che gestisce l’accademia proprio la scorsa settimana ha suonato alla terza edizione del Premio Franco Del Prete, quest’ultimo suo maestro di batteria. Una giornata di socialità e soprattutto di musica.

Le band che si esibiranno saranno 14, non sarà una gara, ma un’occasione per ascoltare gruppi emergenti e non solo. Ben 6 ore di musica, dalle ore 17 fino alle 23, una vera e propria festa. Da segnalare la presenza dei Veggenti, la band dell’hinterland napoletano che due anni fa ha calcato il palco di Sanremo Rock.