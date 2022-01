Su RAI 1 il romanzo “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto a “Il caffè di Rai Uno” di Pino Strabioli

Condividi

Sabato 29 gennaio il romanzo di Igor Nogarotto “ROSA STACCA LA SPINA” (Edizioni Effedì) viene presentato su RAI 1, da Pino Strabioli e Roberta Ammendola, all’interno del programma “Il caffè di Rai Uno” in onda dalle 6 alle 7. (In replica lunedì notte all’1.15.)

Il romanzo che, come ci spiega l’autore, “accarezza la delicata tematica dell’eutanasia”, è già disponibile sugli store digitali e esce in libreria dal 2-2-22. È già entrato alla 19° posizione della classifica Narrativa delle novità di AMAZON.

Prosegue Igor: “I due protagonisti, a distanza di molti anni dalla fine della loro relazione, si ritrovano in una clinica. Rosa è gravemente malata. Insieme ripercorrono i ricordi della coppia, in una tessitura che gioca con il flashback, tra ironia e pianti, tra commozione e goliardia, fino a quando devono affrontare la dura realtà della malattia e la scelta di Rosa di porre fine alla propria vita”.

“Rosa stacca la spina” il nuovo romanzo di Igor Nogarotto

Una storia di amore, erotismo, morte, rinascita

È il secondo libro dell’autore dopo il successo del romanzo d’esordio “Volevo uccidere Gianni Morandi” che divenne un caso mediatico: Igor, a causa del titolo, ricevette minacce di morte.

LINK UTILI

Instagram: https://www.instagram.com/igornogarottosamigo/

AMAZON: https://www.amazon.it/Rosa-stacca-spina-Igor-Nogarotto/dp/8885950787

MINIBIOGRAFIA Igor Nogarotto

Igor Nogarotto nasce a Mombercelli (AT), un paese di campagna di 2.000 anime. Alla ricerca di se stesso, dopo i 20 anni vive tra Milano, Aosta e Bologna, poi si trasferisce a Roma che per lui rappresenta “la bellezza del cervello e l’intelligenza del corpo”. È un creativo a 720°: scrittore, musicista, autore. Il suo pluripremiato e discusso romanzo d’esordio “VOLEVO UCCIDERE GIANNI MORANDI” diviene un caso mediatico: Igor riceve minacce di morte. In veste di cantautore firma “NINNA NONNA” la Canzone Ufficiale Italiana dei Nonni e “Eleonora sei normale” canzone simbolo contro i disturbi alimentari, anche trasmessa da Striscia la Notizia.