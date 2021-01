Studio Social: Arcadia, Amendola e Fico i più forti in rete, Monti il più stimato

Condividi

“La fanpage di Enzo Amendola, malgrado il numero ridotto di fan, è quella che in percentuale performa meglio. L’indicatore di performance arriva al 100%, mentre l’engagement raggiunge l’8.5%, più del doppio rispetto a Gennaro Migliore e molto di più rispetto agli altri”. È uno studio della società Aracdia con lo Spin Doctor, Domenico Giordano. Il numero uno di Arcadia, fra i pochi ad indovinare le dimensioni del distacco alle ultime regionali in Campania, ha interrogato la rete monitorando i principali protagonisti in vista delle prossime amministrative a Napoli. Sul Corriere del Mezzogiorno sono stati pubblicati alcuni dati.

“I fan sulla pagina del ministro Pd – sottolinea Giordano nella analisi – sono circa 6.6k, ma nel periodo preso in considerazione, dal 15 Luglio al 15 Gennaio, sono cresciuti di 3.2k unità. La frequenza di pubblicazione si assesta sui 1.5 post al giorno, con un’interazione molto elevata, al 5.6%. Anche la crescita dei follower, in percentuale, è molto maggiore rispetto agli altri”.

“In numeri assoluti, la pagina che performa meglio – continua lo studio – è quella di Roberto Fico, con 373k fan e 384k interazioni nel periodo in analisi. In questo caso interazione ed engagement risultano essere molto ridotti, in quanto i parametri vanno rapportati al numero di fan sulla pagina, nettamente superiore rispetto gli altri. Anche per Fico la frequenza si aggira sui 1.3 post al giorno, mentre si registra una decrescita dei follower, assoluta e percentuale, anche se molto lieve”.

“Dall’analisi – ricorda il monitoraggio- mancano Sergio Rastrelli e Gianluigi Cimmino che non hanno una pagina Facebook. Le pagine di Gennaro Migliore e Riccardo Monti registrano una crescita lenta ma costante, mentre la pagina di Manfredi performa molto bene dal punto di vista delle interazioni (sia in termine assoluto, come quantità di interazioni visibili, sia come engagement)”.

Arcadia ha poi, mettendo insieme diversi parametri, misurato il sentiment sulle rete dei nomi che circolano per le prossime amministrative.

“Il più alto, con un mood positivo al 62,6% è Riccardo Monti, segue Alessandra Clemente al 57,3%, Gaetano Manfredi al 56,8%, Roberto Fico al 49,5%, Gianluigi Cimmino al 47,6%, Catello Maresca al 38,6%, Sergio Rastrelli al 35%, Antonio Bassolino al 34,5%, Enzo Amendola al 30,8%, Gennaro Migliore al 28%”.

