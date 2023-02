Strisce pedonali umane – flash mob a Mergellina in via Piedigrotta

Condividi

STRISCE PEDONALI UMANE A NAPOLI

Giovedì 23 Febbraio – Mergellina Via Piedigrotta

appuntamento ore 18.30

Dopo il successo dell’evento del 17 Gennaio al Museo Archeologico, ritorniamo in strada con un flash-mob in cui realizzeremo “strisce pedonali umane” per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno si muove a piedi o pedala in città e per sollevare l’attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l’utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici.

Questa volta saremo a Mergellina, sulle strisce pedonali di Via Piedigrotta dove Alessandra Navarra, pochi mesi fa in pieno giorno semplicemente attraversando la strada è stata investita ed uccisa da un automobilista che l’ha travolta.

Saremo lì anche per chiedere l’apertura immediata della pista ciclabile di Salita della Grotta i cui lavori sono terminati, ma il Comune non si attiva ad aprirla, mettendo a serio rischio l’incolumità di tanti ciclisti che sono costretti ad un percorso alternativo molto pericoloso.

Saremo lì inoltre per chiedere interventi di pulizia straordinaria della ciclabile di galleria Quattro Giornate, piena di vetro e rifiuti di ogni tipo.

Saremo lì per chiedere la rimozione della struttura in tubi innocenti realizzata più di un anno fa per verifiche statiche della volta della Galleria che non è più necessaria e va smontata per ridare un minimo di decoro a questo luogo.

Il ritrovo è fissato per giovedì 23 febbraio alle ore 18:30 davanti alla fermata della metro di Mergellina della linea 2.

A partire dalle ore 18:45, ci disporremo nei pressi degli attraversamenti pedonali di via Piedigrotta. Quando un pedone dovrà attraversare ci disporremo in una fila indiana a ridosso delle strisce pedonali per proteggere ed aiutare i pedoni che si troveranno ad attraversare in quel tratto di strada. L’evento “strisce pedonali umane” durerà fino alle 20:00, così da aiutare quante più persone e dare la possibilità a chi vorrà raggiungerci di esserci e farne parte.

Si può venire In bicicletta, a piedi, o coi mezzi pubblici.

L’invito a partecipare all’iniziativa pacifica e dimostrativa è rivolto a tutte e tutti.

Se potete, portate un gilet ad alta visibilità giallo o arancione. Inoltre, daremo a ciascun partecipante un cartello “Limite di velocità 30km/h”.

L’invito è a portare anche scope, palette e guanti per la pulizia della ciclabile di Galleria Quattro Giornate.

L’evento si tiene in forma statica. Ad ogni passaggio di un pedone ci disporremo lungo le strisce pedonali per proteggere i pedoni nell’attraversamento, rimanendo all’interno delle strisce, senza occupare il resto della carreggiata.

La manifestazione è promossa dal gruppo di persone che vedete come organizzatrici dell’evento ed è una manifestazione di tutte e tutti. Ci accomuna l’idea che una città delle persone, con meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata.

Gli organizzatori sono accomunati dall’idea che una città delle persone, con meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata. È un evento promosso da Napoli Pedala, Napoli Bike Festival, Greenpeace gruppo locale Napoli, Fiab Cicloverdi Napoli, Percorsi Cumani, TBA Acerra, PIB Partenope in Bici, N’sea yet.