Striano, nuove strade e più spazi per i cittadini. Gerli: «Rivoluzione culturale»

Il consiglio comunale di Striano ha approvato i progetti riguardante la realizzazione di una strada di collegamento tra via Poggiomarino e via Orto delle fabbriche e l’eliminazione della strettoia in via Cesare Battisti e via Risorgimento.

Si tratta di due interventi destinati a modificare in maniera importante la viabilità cittadina, inseriti tra i punti più significativi del programma dell’amministrazione diretta dal sindaco Giulio Gerli, insieme al cosiddetto “collo di bottiglia” tra via Palma e via Monte, per il quale sono allo studio soluzioni.

Ecco perché all’assemblea di ieri hanno partecipato molti cittadini, interessati ai progetti e alle indiscutibili ripercussioni sulla vivibilità di Striano.

La nuova strada tra via Poggiomarino e via Orto delle fabbriche e l’eliminazione della strettoia in via Cesare Battisti e via Risorgimento porteranno infatti vantaggi sia al traffico veicolare che pedonale.

I due progetti prevedono la demolizione di manufatti e altri interventi dopo la procedura di esproprio a privati, che il sindaco Giulio Gerli ha ringraziato per la disponibilità al confronto e al dialogo.

Gerli ha parlato in particolare di «rivoluzione culturale», portata avanti nel nome della concertazione e della condivisione delle idee e delle proposte.

Il sindaco ha anche sottolineato che i due progetti rappresentano i primi passi di un più ampio percorso, volto a valorizzare tutto il paese e a renderlo più a misura d’uomo e di bambino.

Il primo cittadino ha spiegato che, in particolare per il centro storico, sono allo studio soluzioni di riqualificazione ed ha ringraziato tutta l’amministrazione comunale per la collaborazione e la volontà comune di portare avanti il programma: «Ogni giorno giriamo in lungo e in largo per Striano, parliamo con la gente, accogliamo proposte: con questo metodo intendiamo andare avanti e immaginare insieme una nuova città, migliore e più vivibile».

