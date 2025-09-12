Striano: 7,45 milioni di euro per la nuova scuola primaria in via Farricella. E’ il finanziamento più alto della storia della città

1 minuto di lettura

La Regione Campania, nell’ambito del programma “Scuola Viva in Cantiere”, ha dichiarato finanziabile per un importo di 7.450.000 euro la realizzazione ex novo dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo A. D’Avino in via Farricella I° a Striano.

L’intervento consentirà la costruzione di una scuola moderna, sicura e funzionale, dotata di palestra, refettorio e laboratori, con la conseguente dismissione del vecchio plesso sprovvisto di questi servizi.

«È il finanziamento unico più alto della storia di Striano – dichiara il sindaco Giulio Gerli – un risultato che premia il lavoro costante e di squadra dell’Amministrazione. Abbiamo perseguito questo obiettivo con determinazione, convinti che l’investimento nella scuola sia un investimento sul futuro della nostra comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vicesindaca e assessora all’Istruzione Olimpia Ferrara, che ha seguito da vicino ogni passaggio tecnico e amministrativo: «Abbiamo lavorato con impegno per arrivare a questo risultato. Dopo l’abbattimento di piazza D’Anna, la nuova scuola rappresenterà un ambiente più adeguato e sicuro per i nostri alunni, uno spazio che potrà rispondere meglio alle esigenze educative e didattiche delle nuove generazioni».

Con questo intervento, Striano compie un passo concreto verso il miglioramento della propria offerta scolastica e dei servizi alle famiglie, in linea con il programma dell’attuale amministrazione comunale, che vinse le elezioni comunali lo scorso anno.

