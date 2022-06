Strategia Forestale Nazionale, opportunità per Campania e Mezzogiorno

Condividi

(presentazione oggi, mercoledì 22 giugno ore 9, Portici)

Presentazione della Strategia forestale nazionale con focus dedicato alle opportunità per la Campania e il Mezzogiorno.

L’evento, promosso dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo e organizzato con il supporto del Comitato per la Nuova Programmazione Agricola della Regione Campania, è in programma domani mercoledì 22 giugno, alle ore 9 – nel Complesso Mascabruno (sala “Manlio Rossi-Doria”) in via Università, 50 – presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Portici (NA).

Previsti numerosi interventi con esperti e referenti nazionali: Ciro Lungo, generale di brigata Comando Carabinieri Forestale Campania; Alessandra Stefani, direttrice generale Foreste Mipaaf; Fulvio Bonavitacola, vice presidente e assessore all’Ambiente Regione Campania; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Danilo Ercolini, direttore Dipartimento Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II; Marco Bussone, presidente nazionale Uncem; Fabio Fava, coordinatore Comitato nazionale Bioeconomia; Carlo Piemonte, direttore cluster legno Friuli-Venezia Giulia e componente gruppo di lavoro nazionale Legno e Bioeconomia; Antonio Briscione, coordinatore Federparchi Campania; Salvatore Faugno, docente di Meccanica Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II; Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino; Gabriella Chiellino, esperta comunità energetiche e Ambiente Group; Flora Della Valle, dirigente UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima; Antonio Saracino, docente di Assestamento forestale e selvicoltura Università degli Studi di Napoli Federico II; Roberta Ciaravino, responsabile per la Campania del Centro politiche e bioeconomia CREA; Teresa Del Giudice, docente di Economia agraria Università degli Studi di Napoli Federico II; Luigi Iavarone, vice presidente Associazione Forestale Italiana; Ugo Fragassi, presidente di cooperativa agro-forestale; Roberto Mazzei, coordinatore progetto Consorzio Forestale Campano.

Coordinamento scientifico di Germana Di Falco e Antonio di Gennaro per il CNPA – Comitato per la Nuova Programmazione Agricola in Campania.

Programma

SALUTI ISTITUZIONALI

h 09:15

Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente Regione Campania

Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania

Danilo Ercolini, Direttore Dipartimento Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II

Ciro Lungo, Generale di Brigata Comando Carabinieri Forestale Campania

PRIMA SESSIONE – LA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE: UNA NUOVA VISIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BOSCHI ITALIANI

h 09:30

Alessandra Stefani, Direttrice Generale Foreste Mipaaf

h 09:45

Marco Bussone, Presidente Nazionale Uncem

h 10:00

Discussione

SECONDA SESSIONE – LE RISORSE FORESTALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ECONOMIE NELLE AREE RURALI, INTERNE E URBANE DEL PAESE

h 10:15

Fabio Fava, Coordinatore Comitato Nazionale Bioeconomia

h 10:30

Carlo Piemonte, Direttore cluster legno Friuli-Venezia Giulia e componente gruppo di lavoro nazionale Legno e Bioeconomia

h 10:45

Antonio Briscione, Coordinatore Federparchi Campania

h 11:00

Salvatore Faugno, Docente di Meccanica Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II

h 11:15

Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino

h 11:30

Gabriella Chiellino, Esperta comunità energetiche e Ambiente Group

h 11:45

Discussione

TERZA SESSIONE – LE NUOVE POLITICHE FORESTALI PER LA CAMPANIA E IL MEZZOGIORNO

h 12:00

Flora Della Valle, Dirigente UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima

h 12:15

Antonio Saracino, Docente di assestamento forestale e selvicoltura Università degli Studi di Napoli Federico II

h 12:30

Roberta Ciaravino, Responsabile per la Campania del centro politiche e bioeconomia CREA

h 12:45

Teresa Del Giudice, Docente di economia agraria Università degli Studi di Napoli Federico II

h 13:00

Luigi Iavarone, Vice Presidente Associazione Forestale Italiana

h 13:15

Ugo Fragassi, Presidente di cooperativa agro-forestale

h 13:30

Roberto Mazzei, Coordinatore Progetto Consorzio Forestale Campano

h 13:45

Discussione