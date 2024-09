Strategia di contrasto “Terra dei Fuochi”, controlli congiunti posti in essere dalla Polizia Metropolitana e dall’Esercito- Operazione Strade sicure, con il supporto dei Carabinieri

0 minuto di lettura

In attuazione della strategia di contrasto ai fenomeni di Terra dei fuochi disposta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, controlli congiunti posti in essere dalla Polizia Metropolitana e dall’Esercito- Operazione Strade sicure, con il supporto dei Carabinieri, hanno oggi individuato alla periferia di Casandrino un’area privata, estesa su oltre 300 metri quadri, utilizzata come sito di illecito stoccaggio di rifiuti automobilistici (oltre 120 i metri cubi). Presenti anche molti mezzi di dubbia provenienza (motorini e auto di grossa cilindrata). All’interno dell’area è stato rinvenuto un camper carico di pezzi e materiali d’auto. Il mezzo presentava una targa alterata e da accertamenti è risultato rubato a Roma nel periodo di ferragosto a danno di due turisti francesi. Sono in corso verifiche per accertare l’eventuale origine furtiva dell’altro materiale rinvenuto, Due le persone denunciate, anche per ricettazione, con conseguente sequestro e richiesta di caratterizzazione del terreno.

L’operazione è il primo frutto di un più ampio action day ancora in corso tra Casandrino, Cardito e Crispano.

