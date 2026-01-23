Strappa applausi, chiede scusa e fa la ‘Trump dance’: lo show di Moutet contro Alcaraz

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il solito Corentin Moutet agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, venerdì 23 gennaio, contro Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno dello Slam di Melbourne e vinta dallo spagnolo in tre set, il tennista francese ha fatto vedere tutto il suo repertorio, a cui, nel bene e nel male, siamo ormai abituati. In una partita complicata fin dal primo parziale, per la differenza di livello con il numero uno del mondo, Moutet è rimasto fedele a se stesso, concedendosi momenti di ‘pazzia’ tennistica, alcuni andati a buon fine, altri decisamente meno.

Nel primo set il francese ha strappato gli applausi della Rod Laver Arena sfornando una bellissima demi-volée che è diventata una palla corta imprendibile per Alcaraz, sorpreso (o forse no) dalla qualità del colpo dell’avversario. Moutet ha cercato più volte la smorzata come variazione nel corso del match, per interrompere il ritmo forsennato imposto dallo spagnolo, ma spesso senza troppa fortuna.

In un punto delicatissimo nel corso del secondo set, quando era riuscito a recuperare due break di svantaggio rimontando sul 4-4, Moutet si è ‘esibito’ in un colpo che si è trasformato in un clamoroso errore, per la disperazione sua e degli spettatori australiani. Il numero 37 del mondo spinge fuori dal campo Alcaraz, che tenta una disperata difesa alzando la pallina, che corre così verso la metà campo di Moutet. Ma invece di aspettare il rimbalzo per lo smash o piazzare un ‘semplice’ schiaffo al volo, il transalpino decide di colpire sì al volo, ma provando a fare un’altra corta. Risultato? La pallina finisce in rete e Moutet si dispera, alzando le mani per chiedere scusa, con Alcaraz che piazza nello stesso game il break che deciderà il secondo parziale.

Poi si alza il livello dello show. Nel terzo set i due tennisti danno spettacolo e Moutet si esalta, vincendo uno scambio lungo ed esultando a modo suo: prima danza alzando i pugni avanti e indietro, in quella che sembra a tutti gli effetti la Trump Dance che ha spopolato negli Stati Uniti, poi si rivolge direttamente al pubblico con un teatrale inchino.

L’errore nel secondo set ha ricordato subito quello nell’ultima Coppa Davis. Nelle Final Eight di Bologna, l’estro di Moutet è stato decisivo (in negativo) per l’eliminazione della Francia. Durante la sfida dei quarti di finale contro il Belgio, nel decisivo match contro Raphael Collignon, dopo aver vinto il primo set e al servizio sul 5-6 per rimanere nel secondo (sul 15-15 nel dodicesimo game), il transalpino aveva infatti tentato una giocata totalmente no sense sotto rete.

Moutet ha fintato lo smash, cercando in seguito di chiudere il punto con un tweener, con esito anche in questo caso disastroso. Moutet non è riuscito a colpire la pallina, lisciandola e regalando così un punto cruciale all’avversario, che ha portato a casa il match in rimonta.

